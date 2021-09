Mollema komt week voor WK zwaar ten val in Luxemburg: ‘Gevolgen niet ernstig’

VideoEen week voor het WK op de weg is Bauke Mollema vanmiddag zwaar ten val gekomen in de Ronde van Luxemburg. De Groninger klapte in de tijdrit hard tegen het asfalt nadat hij een bocht iets te scherp had aangesneden en een hekwerk niet meer kon ontwijken. Hoewel hij zijn rit tegen de klok kon vervolgen, is nog niet duidelijk wat de verwondingen zijn voor Mollema.

Bij de landing brak een deel van Mollema's fiets af. De renner van Trek-Segafredo reed de tijdrit op een andere fiets wel uit en kwam binnen op ruim 4 minuten van winnaar Mattia Cattaneo. Joäo Almeida, ploeggenoot van Cattaneo bij Deceuninck-Quick Step, eindigde als tweede in de tijdrit en nam de leiderstrui over van de Zwitser Marc Hirschi. De Deen Mattias Skjelmose Jensen werd derde op 26 seconden.



Zaterdag is de laatste etappe van de vijfdaagse wedstrijd. Almeida verdedigt een voorsprong van 43 seconden op Hirschi.

Mollema zag zijn kansen op een goed algemeen klassement vervliegen met een op het eerste oog zware val in een bocht, waarbij hij over een stootkussen viel. Zijn ploeg Trek-Segafredo liet weten dat de 34-jarige wielrenner in orde was. ,,Het was een val met hoge snelheid, maar de gevolgen zijn niet zo ernstig”, zei de fysio van het team. ,,Bauke meldde alleen verwondingen aan de oppervlakte op zijn rug, rechterheup en rechterelleboog.”

Volledig scherm Bauke Mollema. © Pro Shots, screenshot Eurosport

Groenewegen

Jasper Philipsen won de 105e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix troefde in de Koolskamp Koers, zoals de wedstrijd ook heet, na 195 kilometer Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma af. Martin Laas uit Estland werd derde. Voor Philipsen is het de zesde zege van het seizoen. Hij won eerder de Scheldeprijs, twee etappes in de Ronde van Turkije en twee ritten in de Ronde van Spanje. De 23-jarige Belg passeerde de Italiaan Matteo Moschetti die de sprint vroeg had ingezet en bleef in de laatste meters Groenewegen nog net voor.