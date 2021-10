Mollema met succes geopereerd aan pols

De 34-jarige Mollema was in de Tour de France van 2020 hard ten val gekomen in de dertiende etappe en moest de ronde toen ook verlaten. Bij de operatie van donderdag zijn een plaat en schroeven die hij na die val had gekregen weer verwijderd. ,,Alles is goed gegaan en ik moet over een paar weken weer in staat zijn om te starten met normale trainingen”, schrijft Mollema bij een foto van de plaat en schroeven op Instagram.

Volledig scherm Bauke Mollema is geopereerd. © Instagram Bauke Mollema Mollema reed afgelopen weekend met de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Hij won in 2021 drie wedstrijden waaronder de veertiende etappe in de Tour de France.

Qhubeka Nexthash

Overigens blijkt wielerploeg Qhubeka Nexthash op de laatste dag dat ploegen hun licentie voor de WorldTour in 2022 moeten aanvragen bij de internationale wielerunie UCI daar niet toe in staat. ,,We kunnen vandaag onze aanvraag voor een WorldTour-licentie voor volgend jaar niet indienen”, meldt Douglas Ryder, teambaas van de Zuid-Afrikaanse wielerploeg.

,,We zijn in gesprek met potentiële partners en onze huidige partners om onze toekomst in 2022 te verzekeren”, zegt Ryder. ,,We blijven ervan overtuigd dat ons verhaal nog niet compleet is en dat onze reis doorgaat, dat we doorgaan met het veranderen van levens door middel van fietsen.” Het Zuid-Afrikaanse team bestaat sinds 2008 en is sinds 2016 actief op het hoogste niveau. Via de liefdadigheidsinstelling Qhubeka worden fietsen gedoneerd zodat bijvoorbeeld kinderen naar school kunnen.