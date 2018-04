Mollema nu wel tevreden: Alles gegeven op de Muur

,,In de Gold Race was ik niet tevreden. Ik moest te vroeg eraf. Maar misschien had ik die koers wel nodig. Ik ben blij dat ik vandaag een stapje heb gezet'', vertelde Mollema, na een pittige koers in zomerse omstandigheden. ,,Er was een sterke kopgroep vooruit en het was warm. Voor het eerst dit jaar. Ik zag ook dat Alejandro Valverde geen steun had. Ploegen als Bahrain en Sky zijn in de breedte heel sterk. Die gaan niet afwachten en met Valverde naar de streep rijden, maar de koers hard maken.''