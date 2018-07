Mollema ondanks derde plek tevreden: 'Benen zijn terug'

,,Met Nielsen erbij wist ik dat het moeilijk ging worden. Hij is echt heel rap en wint bijna massasprints. Het zat er helaas niet in. Ik mis echte snelheid tegen deze mannen'', aldus Mollema, die vorig jaar nog een rit won in de Tour. ,,Ik was blij dat ik mee zat in de kopgroep, dat was het doel voor vandaag.''



Mollema zorgde er 7 kilometer voor het einde voor dat de kopgroep terug werd gebracht tot drie man. ,,Het was een heel tactische finale. Ik voelde me de hele dag goed. Op de top van die laatste berg (Pic de Nore) probeerde ik met Nielsen al naar de ontsnapte Rafal Majka toe te rijden. Uiteindelijk heb ik op intuïtie aangevallen en kwamen we met drie man voorop. Dat was op zich goed: beter met drie dan met acht. Ik wilde nog een keer aanvallen, maar precies op het moment dat Izagirre ging. En Nielsen was ook toen zo snel in zijn reactie. Ik reed daarna ook een beetje op reserve, om nog iets over te houden voor de sprint. Ik ben blij dat de benen in ieder geval weer goed waren.''