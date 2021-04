Mollema over Amstel Gold Race: 'Ik raak niet echt gemotiveerd van dit parkoers’

Door Daniël Dwarswaard



Drie keer raden wie er vorige week vakantie vierde met zijn familie in een huisje op de top van de Cauberg. Ja echt, Mathieu van der Poel. Uitblazen van zijn voorjaar deed de Nederlands kampioen met zijn dierbaren in de Limburgse heuvels. De familie Van der Poel komt er al jaren. Mathieu, inmiddels weer flink aan het trainen, heeft zijn fiets toen naar het schijnt niet aangeraakt.



Een week te vroeg op de Cauberg, als het aan de Nederlandse wielerfan ligt. Want als de renners zondag de 55ste ‘Amstel’ rijden is Van der Poel er niet bij. Koersdirecteur Leo van Vliet had nog even de hoop dat hij van gedachten zou veranderen toen Parijs-Roubaix werd geschrapt. Zoals ook Jumbo-kopman Wout van Aert de Amstel Gold Race op het laatste moment aan zijn programma toevoegde. Van der Poel was niet te verleiden. ,,Ja, jammer. Maar ik kan hem moeilijk aan zijn haren naar de start slepen’’, zegt Van Vliet.