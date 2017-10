Mollema tweede in bergrit, Kelderman naar ziekenhuis

Assaidi wijst FC Twente de weg tegen Roda JC

21 oktober ENSCHEDE - Met tussenpaus Marino Pusic aan het roer is FC Twente goed begonnen aan een cruciale week. De eerste van drie thuiswedstrijden werd winnend afgesloten tegen Roda JC: 3-0. Het is voor FC Twente de derde thuiszege op rij in de eredivisie. Dat gebeurde voor het laatst in september vorig jaar.