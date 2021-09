Mollema verlaat Ronde van Luxemburg na harde val, eindzege voor Almeida

,,Na zijn val van gisteren heeft Mollema nog te veel pijn. Hij start daarom niet in de rit van vandaag. Dit om te kunnen herstellen met de komende wedstrijden in het vooruitzicht”, aldus Trek-Segafredo.



,,Mijn rug is behoorlijk stijf en pijnlijk, maar het lijkt relatief in orde”, schreef Mollema zelf op sociale media. Hij kwam ten val in een bocht en vloog over de kop. Bij de landing brak een deel van zijn fiets af. De renner van Trek-Segafredo reed de tijdrit op een andere fiets wel uit en kwam op ruim 4 minuten van winnaar Mattia Cattaneo binnen.



Zijn ploeg Trek-Segafredo liet eerder al weten dat de 34-jarige wielrenner in orde was. ,,Het was een val met hoge snelheid, maar de gevolgen zijn niet zo ernstig”, zei de fysio van het team. ,,Bauke meldde alleen verwondingen aan de oppervlakte op zijn rug, rechterheup en rechterelleboog.”



Mollema is opgenomen in de selectie voor het WK, dat komende week in België plaatsvindt.