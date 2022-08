Monaco blakend van zelfvertrouwen richting PSV: ‘Fysiek gezien zijn we beter’

AS Monaco ziet de uitwedstrijd tegen PSV in de derde voorronde van de Champions League met vertrouwen tegemoet. ,,Voor mij zijn wij mentaal gezien de favoriet”, zei trainer Philippe Clement op de afsluitende persconferentie, die hij in Frankrijk hield.

,,Ik ben er namelijk zeker van dat wij fysiek gezien beter zijn dan PSV”, aldus Clement. ,,Dat moeten we wel bewijzen op het veld.”



De eerste wedstrijd tussen Monaco en PSV eindigde vorige week onbeslist. PSV oogde na rust vermoeid en gaf in de 80ste minuut een voorsprong weg: 1-1. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij denkt dat beide teams qua kracht en uithoudingsvermogen nu op hetzelfde niveau zitten. Vorige week speelde PSV in aanloop naar de ontmoeting met AS Monaco de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, terwijl Monaco dat weekeinde geen wedstrijd had. Dit weekeinde speelden beide teams op zaterdag in de competitie. Zowel PSV als Monaco won.

Quote PSV heeft een goed team met een sterke aanval Monaco-trainer Philippe Clement

,,We hebben genoeg vertrouwen”, vervolgde Clement. ,,PSV heeft een goed team met een sterke aanval. Ze scoorden vijf keer tegen Ajax en afgelopen weekend vier keer. Wij kennen ook onze kwaliteiten. We willen laten zien dat wij in beide wedstrijden de betere ploeg kunnen zijn. Dat waren we al in de heenwedstrijd, gezien de kansen die we hebben gekregen. Nu proberen we het opnieuw te zijn.”

Naast Clement schoof de Duitse doelman Alexander Nübel aan op de persconferentie. ,,PSV voetbalde vorige week vooral voor rust goed, maar we hadden het verdedigend prima voor elkaar”, sprak hij. ,,We weten dat we nu voor een vol Philips-stadion spelen, maar daar hebben we geen invloed op. We hebben alle kans om ons te kwalificeren.”

Nübel verwees ook nog naar vorig seizoen, toen AS Monaco in de groepsfase van de Europa League won bij PSV (1-2). ,,We zijn daarom nu beter voorbereid en ik weet waartoe we in staat zijn.”

