Mondiale nummer 1 Carlos Alcaraz uitgeschakeld in Kazachstan, ook exit Griekspoor

Carlos Alcaraz is niet voorbij de openingsronde gekomen op het ATP-toernooi van Astana. De mondiale nummer 1 verloor van de Belg David Goffin, die als lucky loser werd toegelaten in Kazachstan. Het werd 7-5 6-3 voor de mondiale nummer 66.

Goffin maakte het na een uur en 47 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt nadat hij in de tweede set bij 5-1 al had nagelaten het duel uit te maken. De voormalig nummer 7 van de wereld won na een 15-30-stand de laatste drie punten ondanks dat de wisselvallig spelende Alcaraz met gewaagd tennis het duel nog probeerde te verlengen.

Voor de 19-jarige Alcaraz was het zijn eerste duel op de ATP Tour als aanvoerder van de wereldranglijst. Vorige maand leed hij ook al een nederlaag in de Daviscup, tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime. Goffin werd op het laatste moment aan het schema toegevoegd, als vervanger van de geblesseerde Deen Holger Rune.

De Noor Casper Ruud werd eerder op de dag al in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Tokio uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld verloor met 6-3 6-3 van de Spanjaard Jaume Munar, die 58e staat op de wereldranglijst.

De 23-jarige Ruud was als eerste geplaatst in de Japanse hoofdstad. Vorige week verloor hij in Seoel ook al vroegtijdig, toen in de kwartfinales.

Ruud haalde dit jaar de finale op Roland Garros en de US Open. Op de US Open was hij één zege verwijderd van de nummer 1-positie op de wereldranglijst. In de eindstrijd verloor hij van Alcaraz. Het toernooi van Tokio werd de afgelopen twee jaar van de kalender geschrapt wegens de uitbraak van het coronavirus.

Botic van de Zandschulp haalde gisteren wel de tweede ronde. Tallon Griekspoor redde het niet. Hij struikelde in de eerste ronde in drie sets over de Kazak Alexander Boeblik: 0-6, 6-4, 3-6. Vorige week verloor Griekspoor in Tel Aviv ook al in de eerste ronde, toen van de Canadees Vasek Pospisil.

In de eerste set wist Griekspoor slechts negen punten te maken tegen de betere Boeblik, maar in het tweede bedrijf nam de Haarlemmer het initiatief in de partij over en bracht hij de stand terug op 1-1.



In de derde set was Boeblik, die steun kreeg van het thuispubliek, iets doortastender. Griekspoor vocht zich nog wel terug van 5-1 tot 5-3 en kwam dicht in de buurt van 5-4, maar de sterk serverende Boeblik slaagde erin bij zijn vierde wedstrijdpunt de winst binnen te halen.

