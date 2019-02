Monfils houdt Wawrinka van tweede titel in Rotterdam

Monfils wilde juist eindelijk weer een finale winnen en toonde dat in het begin. Met twee breaks kwam de nummer 33 van de wereld op een 1-0-voorsprong. Wawrinka toonde zich daarna van een heel andere kant. De Zwitser, tegenwoordig terug te vinden op de 68ste plek van de wereldranglijst, ging agressiever spelen en veel beter serveren.



Het leek in Rotterdam weer mis te gaan voor Monfils, die met zijn spectaculaire spel op veel liefde van het publiek kan rekenen. Na een fraaie rally pakte de Fransman in de derde set een break voorsprong en kreeg hij steeds meer vertrouwen in een goede afloop.



In de zesde game toonde Monfils zijn reflexen. Hij stond dicht op het net toen de bal via de rand plots omhoog ging. Met een katachtige reactie wist hij het punt nog te maken. Monfils haalde zijn achtste titel binnen na 1 uur en 44 minuten spelen.



,,Het is voor mij erg speciaal dat ik hier de titel pak waar mijn idool Arthur Ashe ook ooit de beste was”, zei Monfils, die duidelijk blij was weer eens finale te hebben gewonnen. ,,Voor mij was het al mooi dat ik hier de finale haalde”, toonde Wawrinka zich een sportief verliezer.