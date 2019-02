Monfils stijgt tien plekken na zege in Ahoy

Finalist Stan Wawrinka, die de zege in drie sets aan Monfils moest laten, boekte 27 plaatsen winst en is nu 41e. Robin Haase verloor dit jaar in Ahoy al in de eerste ronde, terwijl hij in 2018 tot de kwartfinales reikte. De Hagenaar leverde drie posities in en is nu de nummer 58 van de wereld. Tallon Griekspoor volgt daarna als beste Nederlander op plek 215. Novak Djokovic uit Servië is nog steeds de nummer één.