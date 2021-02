Monfils vecht tegen tranen na zevende nederlaag op rij: ‘Een nachtmerrie’

Na de coronapauze heeft hij geen partij meer gewonnen en in Melbourne verloor hij al voor de zevende keer op een rij. “Ik weet dat ik heel veel heb verloren en dat doet me pijn. Ik zou graag wakker willen worden en mezelf kunnen vertellen dat de nachtmerrie over is. Maar ik weet niet wanneer hij gaat stoppen.”



De 34-jarige Monfils verdedigt begin volgend jaar zijn titel in Ahoy, waar hij ook in 2019 de beste was.