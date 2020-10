Mongoolse overheid boos over uitspraken Verstappen: ‘Racistische en denigrerende taal’

Het lijkt nog niet gedaan met de ophef rond het taalgebruik van Max Verstappen tijdens het GP weekend in Portugal. Ook de Mongoolse overheid mengt zich nu in de zaak.

De VN-ambassadeur voor Mongolië, Lundeg Purevsuren, heeft een brief gestuurd naar de topbaas van Red Bull naar aanleiding van de opmerkingen die de Nederlandse coureur maakte over de boordradio na het incident met Lance Stroll.

Volgens Motorsport.com schrijft Purevsuren dat hij de ,,racistische en denigrerende taal” van Verstappen betreurt en ervan overtuigd is dat de FIA actie zal ondernemen tegen de Nederlander. De brief is niet alleen gestuurd naar Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, maar ook naar Tobias Moers, de topman van titelsponsor Aston Martin.

,,Sport wordt over de hele wereld gezien als symbool van eenheid”, schrijft Purevsuren. ,,Ik ben van mening dat er in de sport geen enkele vorm van rassendiscriminatie mag zijn.” De VN-ambassadeur steunt de We Race As One-campagne, waarmee de racewereld stelling neemt tegen racisme en ongelijkheid, maar zet daar wel vraagtekens bij na Verstappens uitlatingen. ,,Vanwege dit incident betwijfel ik of dit initiatief aan de realiteit voldoet.”

Na een botsing met Stroll in de tweede vrije training voor de GP van Portugal schold Verstappen de Canadees vorige week uit voor debiel en mongool. Dat kwam hem niet alleen op social media op de nodige kritiek te staan. Eerder deze week vroeg een organisatie die opkomt voor de Mongoolse identiteit Verstappen publieke excuses te maken.

De Nederlander werd vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna nogmaals gevraagd naar zijn uitlatingen. Verstappen erkende dat zijn woordkeus niet handig was. Hij zei verder dat het niet zijn bedoeling was om mensen te kwetsen en beloofde dat hij het in de toekomst beter zal doen.