Monteurswissel bij Haas na mislukte pitstops

Daarlerveen heeft na reuzestunt één doel: niet laatste worden

9:50 DAARLERVEEN – Het was met afstand de opvallendste uitslag van afgelopen weekeinde in het regionale amateurvoetbal. Daarlerveen, hekkensluiter van de vierde klasse D, dat het hele seizoen nog geen punt had gepakt, won in De Krim met 2-1 van hoogvlieger DKB. Zaterdag speelt de ploeg van Ronnie Wesselink de derby tegen Daarle.