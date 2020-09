Monza, nergens is de Formule 1 sneller

Bij elke race op de Formule 1-kalender neemt deze site het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar hoe het er vorig jaar ging. Vandaag deel 8 van 2020: Autodromo Nazionale di Monza, het historische en loeisnelle decor van de Grand Prix van Italië.

Door Arjan Schouten

Cijfers en feiten

Sneller, sneller, snelst. Nergens is de Formule 1 zo rap als op het asfalt van Monza. Een circuit van 5,7 kilometer gekenmerkt door lange, rechte stukken, een paar snelle bochten en chicanes waar je ook in razende vaart doorheen snelt. De knik meteen na de start is er een om de gaten te houden en Ascari en zeker Parabolica behoren tot de mooiste bochten op de kalender. Vooral vanwege de duizelingwekkende snelheid van ver boven de 300 kilometer per uur waarmee de coureurs op die draaiers aan komen denderen.

Snelheidsrecords op Monza, je kan er een boek over schrijven. In 2004 ging Juan Pablo Montoya met gemiddeld liefst 262,2 kilometer per uur rond over de Temple of Speed. Lang was dat het ‘snelste rondje in de Formule 1’, maar Kimi Räikkönen greep twee jaar terug pole position met gemiddeld 263,5 kilometer per uur in Monza.

Voor de 70ste keer wordt er zondag door de Formule 1 gereden op het circuit niet ver van Milaan en ongetwijfeld zal het er weer vooral over snelheid en vermogen gaan, dat is nooit anders geweest. Al ver voor F1 er kwam, was het circuit uit 1922 beroemd en berucht. Vele coureurs verloren hun leven op de baan, die lang deels een soort van ‘oval’ was met steile bochten. Op wat over is van die kombochten, groeit nu onkruid, maar loeisnel is de baan ook in veiligere vorm altijd gebleven. Wat ook weer aantrekkingskracht heeft op werelden ver buiten de autosport. De Giro d’Italia kwam er op bezoek en Nike vond Monza een geschikt decor voor de eerste Breaking 2 Hours-challenge. De marathon van Eliud Kipchoge strandde in Monza uiteindelijk 25 tellen boven de grens van twee uur in het voorjaar van 2017.

Volledig scherm Charles Leclerc zegevierde vorig seizoen op het circuit van Monza. © REUTERS

Hoe presteerde Max er?

Zonder uitschieters, Monza is immers traditioneel een bijzonder moeilijk circuit voor Red Bull Racing. Alles draait er om vermogen en topsnelheid en dat zijn doorgaans niet de sterkste punten van Red Bull. Zo haalde Verstappen er in zijn vijf eerdere optredens bijvoorbeeld nog niet het podium, waar hij toch al 37 keer op mocht klimmen in zijn carrière. Twee jaar geleden kwam hij wel als derde over de finish, maar op dat moment wist hij al dat hij door een tijdstraf van vijf tellen nog naar de vijfde plaats zakte. Verbolgen was hij over die sanctie. Waar Valtteri Bottas de Nederlander buitenom in wilde halen, verdedigde Verstappen tijdens het remmen. Op een ongeoorloofde manier, meende de wedstrijdleiding. Onzin, vond Verstappen die zich hardop afvroeg of ze het racen ‘kapot willen maken’.

Het zou een onverwachte podiumplaats zijn geweest, want vooraf had hij zelf al niet met meer dan een vijfde plaats rekening gehouden. Zoals hij wel vaker vooraf een bijrol in Monza incalculeerde. Geregeld pakte Red Bull er zelfs wat gridstraffen, zoals vorig jaar, om bij de daaropvolgende races kansrijker te zijn en uit de problemen te blijven.

Volledig scherm Max Verstappen stapt teleurgesteld uit zijn auto, omdat hij weet dat een tijdstraf hem zijn podiumplaats kost. © ANP

Wat gebeurde er vorig jaar?

Verstappen startte achteraan vanwege een motorwissel, rukte in de race nog op naar de achtste plaats, maar helemaal tevreden was hij daar niet mee. Gestart van de laatste startrij werd hij in de eerste chicane nog verder naar achteren geworpen. Vol in de remmen moest hij vanwege een incident met andere auto’s, maar hij kon niet voorkomen dat hij contact maakte met de bolide van Sergio Perez. Een nieuwe vleugel ophalen kostte tijd, waarna hij na een lange inhaalrace weer ‘vast’ kwam te zitten achter de Mexicaan. ,,Soms pakt zo’n inhaalrace geweldig uit, maar daar mag je niet altijd op rekenen’’, vertelde Verstappen, die ver van het gevecht vooraan bleef.

Charles Leclerc tekende er twaalf maanden terug voor de eerste Ferrari-zege in Monza in jaren. Net als in Spa een week eerder troefde hij Mercedes af. Wat toen een paar weken leek op een imposante opmars van de Scuderia, bleek uiteindelijk slechts een korte opleving. En na het veelbesproken motoronderzoek van de FIA, de daaropvolgende schikking en de bizarre vormdip van Ferrari van nu, kijken velen toch anders terug op die paar zeges van de vorige zomer. ,,Het zorgt bij mij nog steeds voor een zure nasmaak’’, bekende Red Bull-teambaas Christian Horner vorige week.

