Monza wil Icardi en Mingueza, Bogarde verlengt bij Aston Villa, Jansen zet punt achter loopbaan

PODCAST ‘Krüzen is weer thuis in Almelo en in Enschede wordt ondanks de prijsverho­ging geen druppel minder gedronken’

Hendrie Krüzen loopt met een grote grijns op z'n gezicht rond in Almelo en bij FC Twente wordt ondanks de bierprijsverhoging geen druppel minder gedronken. Heracles-watcher Ralph Blijlevens en FC Twente-watcher Leon ten Voorde bespreken in een nieuwe aflevering van De Ballen Verstand de laatste ontwikkelingen in Almelo en Enschede.

16:32