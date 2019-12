Morata en Sául gidsen Atlético langs Osasuna

Dessers: ‘Ik heb heel sterk het gevoel dat ik hier in januari nog ben’

14 december ALMELO - Iedereen wil wat van Cyriel Dessers (25), de spits van Heracles die al elf keer scoorde. Hij is hot, een ware hype. Afgelopen zomer was hij betrokken bij een opmerkelijke deal: hij ging naar Heracles en werd geruild met Adrian Dalmau, die naar FC Utrecht ging. Morgen treft Dessers in Almelo zijn oude ploeg.