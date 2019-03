Morgen: alles over het nieuwe F1-seizoen in speciale bijlage

Gözübüyük leidt topper AZ-Ajax

12:14 De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangesteld aan leidsman bij AZ-Ajax. De scheidsrechter wordt bij de eredivisiekraker van het weekend geassisteerd door Charl Schaap en Jan de Vries. Christiaan Bax is de vierde official. Het kwartet wordt in het Replay Center in Zeist bijgestaan door Pol van Boekel (VAR) en Terry Hoekstra (AVAR).