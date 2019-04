Morsink behoudt leiding op NK springen

In Mierlo stond vrijdag voor de deelnemers aan het NK voor senioren de proef Tabel A direct op tijd 1.50m-1.60m op het programma. Daarin was springruiter Morsink, afkomstig uit Beuningen maar tegenwoordig woonachtig in Enschede, foutloos maar niet de snelste. De winnende tijd was voor Frank Schuttert. De titelverdediger uit Ommen klokte met Lyonel een tijd van 68,54. Morsink kwam als tiende combinatie binnen in 71,91 seconden. Willem Greve eindigde met zijn Zypria S eveneens foutloos als twaalfde in 72,64. Jeroen Dubbeldam werd zesde. Met Roelofson Horse Trucks Eldorado noteerde hij een tijd van 71,03.