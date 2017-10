Motoren in de F1 worden in 2021 luider, eenvoudiger en goedkoper

Al geruime tijd zijn veel fans en teambazen ontevreden met de huidige motoren in de Formule 1. Het geluid is in deze generatie krachtbronnen verdwenen en ze zijn te lastig. Mercedes heeft de zaakjes op orde en domineert, terwijl Honda de motor niet aan de praat krijgt. Vanaf 2021 moet dat veranderen.