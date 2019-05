Mourinho looft én bekritiseert Ajax: ‘Alsof ze tegen Vitesse speelden’

De ploeg van trainer Erik ten Hag verspeelde in de eigen Johan Cruijff ArenA na rust een voorsprong van 2-0. Lucas Moura schoot de Spurs in de zesde minuut van de blessuretijd naar de finale (2-3). ,,Ajax verdient alle lof en bewondering voor zijn filosofie en manier van spelen. Wij geven ze ook de 'credits' die ze verdienen. Maar voetbal is een sportief gevecht en in gevechten heb je een strategie nodig om speciale wedstrijden te kunnen winnen. Dan moet je soms je filosofie loslaten en daar zelfs tegenin gaan om te winnen'', zei Mourinho.



De Portugees, eind vorig jaar ontslagen bij Manchester United, zag dat Ajax ook na rust bleef aanvallen. ,,Ajax had in de tweede helft zijn zwakheden beter moeten verbergen. Iedereen kent ze, maar daar moet je mee omgaan. Als je op voorsprong staat, is altijd het belangrijkste dat de balans goed is. Dat begint met een verdedigingslijn die in positie is. En dat een bepaald aantal spelers altijd achter de bal blijft. Maar Ajax hield vast aan zijn filosofie. Tottenham veranderde wat dingen, zij gingen heel direct voetballen. Ze hadden wat geluk, de voetbalgoden waren met hen. Maar ze dwongen dat geluk wel af.''