Mourinho rekent dit seizoen niet meer op Bergwijn

jeugdopleiding FC Twente en Heracles zetten handteke­ning onder 10-jarige samenwer­king

17:07 ENSCHEDE/ALMELO - De kogel is door de kerk: FC Twente en Heracles hebben maandag de handtekeningen gezet onder de gezamenlijke opleiding, die in het komende seizoen moet ingaan. Beide clubs zijn een samenwerking aangegaan voor tien jaar. Er is onderweg geen uitstapmogelijkheid.