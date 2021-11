Movistar bevestigt: nieuw contract voor Valverde (41)

Valverde won dit jaar nog drie koersen. De laatste was een rit in de Ronde van Sicilië, ruim een maand nadat hij in de Ronde van Spanje door een val zijn rechtersleutelbeen had gebroken.

Zijn eerste overwinning als wielerprof behaalde Valverde in dienst van Kelme, in april 2003, toen hij een rit won in de Ronde van Baskenland. Daarna volgden nog 129 zeges met de wereldtitel in 2018 in Innsbruck als hoogtepunt.