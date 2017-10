Movistar bindt Colombiaanse klimmers

Anacona won in 2014 zelf een etappe in de Ronde van Spanje. De Colombiaan deed dit jaar mee aan de Giro d'Italia, waarin hij als 25e eindigde. Zijn kopman Quintana werd op de slotdag uit de roze trui gereden door Tom Dumoulin.

Betancur liet zich in 2013 zien in de Giro door als vijfde te eindigen. Een jaar later won hij Parijs-Nice. In de Tour de France van dit jaar eindigde hij op de achttiende plaats. Betancur liep vervolgens bij een val in de Vuelta een gebroken enkel op, waarvan hij momenteel herstellende is.