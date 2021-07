Muck Weerink maakt vrije val in Lezerstour, dagsucces voor Theo Ophof

Giro Donne Vos grijpt net naast dertigste etappezege, Van der Breggen blijft leidster

16:15 Emma Norsgaard heeft de zesde etappe in de Giro d’Italia Femminile gewonnen. De renster van Movistar was de beste in de massasprint in de rit van 155 kilometer met start en finish in Colico. Marianne Vos kwam net tekort en eindigde als derde.