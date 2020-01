Muguruza is ook te sterk voor Halep en staat in finale tegen Kenin

The Jugglers uit Enschede herdenken hun basketbal­held Kobe Bryant met 24 seconden stil­te

29 januari ENSCHEDE - Het plotselinge overlijden van basketballegende Kobe Bryant is ook bij de Enschedese vereniging The Jugglers ingeslagen. Voorafgaand aan drie thuiswedstrijden, komende zaterdag, is het 24 seconden muisstil in de Deppenbroekhal.