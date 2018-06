Muguruza walst over Sjarapova heen

Beide speelsters verschenen redelijk uitgerust op court Philippe Chatrier. Muguruza zag haar Oekraïense tegenstander Lesia Tsoerenko in de vorige ronde na twee verloren games geblesseerd opgeven. Sjarapova hoefde zelfs helemaal de baan niet op. De Amerikaanse Serena Williams trok zich terug vanwege een borstspierblessure.



Muguruza, die in 2016 de titel in Parijs veroverde, verloor tot dusver nog geen set op Roland Garros. Ook tegen tweevoudig winnares Sjarapova (2012 en 2014) nam de Spaanse vanaf het begin het initiatief. Sjarapova had geen antwoord op het spel van Muguruza en verliet na 1 uur en 10 minuten gedesillusioneerd de baan.



In de halve finale staat Muguruza tegenover de winnares van het duel tussen Simona Halep en Angelique Kerber. In de andere halve finale bepalen de Amerikaanse tennissters Madison Keys en Sloane Stephens wie er in de finale van de Grand Slam staat.