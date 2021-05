Mühren verrast en neemt na droomseizoen bij Cambuur ‘enige juiste afslag’ terug naar huis

Eindelijk weer paarden­sport in Hoge Hexel: ‘We zeuren niet over de strenge reglemen­ten’

28 mei HOGE HEXEL/NIJVERDAL - Jaar in jaar uit doet Don Willemsen uit Nijverdal mee aan het Dutch Youngster Festival, het grote paardensportevenement bij manege De Vossenbos. De 28-jarige ruiter is kind aan huis op het terrein in Hoge Hexel. Maar dit voorjaar is alles anders. Willemsen is er wel, maar zijn paarden niet.