Müller: Die rode kaart speelde ons geweldig in de kaart

,,Die rode kaart speelde ons geweldig in de kaart'', zei Thomas Müller, maker van de eerste en derde treffer. ,,We waren goed gericht op het doel, dat was aan mijn doelpunt te zien. Dat was een goed teken. Het was ook duidelijk dat we moesten scoren.''

Coach Jupp Heynckes, die Arjen Robben in de 44e minuut liet invallen, was niet helemaal te spreken over het begin van de wedstrijd. ,,We begonnen nerveus, combineerden niet goed, hadden geen snelheid. Maar zo gaat het vaak in de Champions League, het kost even om je aan de tegenstander aan te passen.''