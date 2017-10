Munsterman op haar plek in Engeland: 'Fysiek en conditioneel nu al sterker'

Munsterman woont in Engeland zo'n half uur rijden vanaf de club, samen met Siri Worm, met wie ze afgelopen zomer vanuit Twente naar Liverpool vertrok. Beiden hebben een auto van de club: een Citroën C3. Dat Munsterman samen met Worm woont, vindt ze ideaal: ''Thuis lekker Nederlands praten. De hele dag moet je al Engels praten op de club en dat is soms best lastig, want een aantal speelsters heeft ook nog een accent. Dan is het wel fijn dat als je thuiskomt, je het in het Nederlands over vanalles kunt hebben. De cultuur begint ook steeds meer te wennen. Alleen het links rijden is nog een dingetje ha ha.''

Gele kaart

Afgelopen weekeinde speelde de geboren Hengelose alweer de tweede competitiewedstrijd met Everton. De oud-middenvelder van FC Twente, in Engeland spelend met rugnummer 14, had al tweemaal een basisplaats en speelde de eerste wedstrijd ook volledig uit. De derby tegen Liverpool werd eind september echter met 2-0 verloren. Bij Birmingham City hoopte Munsterman vervolgens wel de eerste overwinning te pakken. Maar ook daar ging het mis: een 2-1 nederlaag. Munsterman pakte ook nog eens haar eerste gele kaart. In de rust werd ze gewisseld.

Hoge verwachtingen

Munsterman weet dat Everton dit seizoen grote plannen heeft: ''Er zijn inderdaad hoge verwachtingen'', zegt ze. ''Liverpool, Arsenal en Chelsea zijn de grote ploegen die het van het voetballen moeten hebben, maar wij hopen daar vlak onder te zitten.''

Intensief

Wat volgens Munsterman in Engeland de grootste verschillen zijn met het voetbal in Nederland? ''Het trainen. Fysiek en conditioneel ben ik nu bijvoorbeeld al veel verder dan vorig seizoen. We trainen twee keer op een dag, bij Twente was dat één keer. Op maandag en vrijdag zijn we zelfs vrij, omdat we dat echt nodig hebben vanwege de intensieve trainingen.''

Volledig scherm Munsterman in actie in een oefenwedstrijd tegen Arsenal, eind augustus (0-3). © Getty Images

Beladen

Munsterman hoopt snel de eerste punten te pakken met Everton. Komend weekeinde speelt ze met haar ploeg thuis tegen Manchester City. De Nederlandse competitie volgt ze ook nog op de voet. ''Ik heb nog dagelijks contact met Ellen Jansen en Maud Roetgering. In Nederland zijn wedstrijden tegen Ajax altijd heel beladen, hier in Engeland is eigenlijk elke wedstrijd interessant. Dat is ook een groot verschil. Met alle respect voor clubs als Telstar en Achilles'29, maar van die wedstrijden werd ik echt niet meer beter.''

Oranje

Munsterman wil zich bij Everton weer in de kijker spelen voor Oranje. Inmiddels behoort ze tot de selectie, nu hoopt ze dat ze in Engeland het 'Oranje-niveau' kan vasthouden. ''Dat niveau komt nu dichter in de buurt, omdat je echt fulltime met voetbal bezig bent'', besluit ze.

Uitverkocht