Murray krijgt wildcard voor masters Cincinnati

Lezerstour Tour de France Weerman Wilt breekt zelf ook records in Lezerstour

26 juli ENSCHEDE - Voor Dennis Wilt zijn het drukke en interessante tijden nu een langdurige hittegolf ons land in een ijzeren greep heeft. De Tour de France volgen lukt hem daardoor minder dan in andere jaren. Maar de Bornse weerman doet het in de Prominententour wel beter dan ooit met een derde plek. De tweede plaats is in zicht. Daarmee doet hij het aanmerkelijk beter dan vorig jaar.