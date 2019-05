Murray krijgt wildcard voor toernooi van Queen's

beste trainer Ten Hag en Pusic genomi­neerd voor Rinus Michels Award, Excelsior'31 in de race voor beste jeugdoplei­ding

11:12 ENSCHEDE - Ajax-trainer Erik ten Hag uit Haaksbergen is genomineerd voor de Rinus Michels Award. Op 17 mei wordt bekend wie zich trainer van het jaar mag noemen. Marino Pusic, trainer van FC Twente is genomineerd als trainer in de Keuken Kampioen Divisie. De Rijssense voetbalvereniging Excelsior'31 maakt kans op de titel ‘beste jeugdopleiding in het amateurvoetbal.’