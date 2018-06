Murray maakt rentree op Queen's

Murray zou aanvankelijk in het grastoernooi van Rosmalen zijn comeback maken, maar de tweevoudig winnaar van Wimbledon zegde kort voor aanvang af voor het Brabantse toernooi omdat hij naar eigen zeggen nog niet 100 procent fit was.



Eind 2017 leek Murray hersteld en speelde hij een demonstratiepartij in Abu Dhabi, maar toch moest de Brit de Australian Open weer afzeggen wegens zijn pijnlijke heup. In januari onderging hij een operatie.



Hij zag Rosmalen als ideale voorbereiding op Wimbledon, maar moest zijn plannen bijstellen. Afgelopen vrijdag werkte Murray een geslaagde training af op de banen van Queen's, waardoor hij het nu echt aandurft terug in competitie te keren en zich alsnog klaar te stomen voor het Londense grand slam. Murry won Queen's al vijf keer.



Rafael Nadal is niet te bewonderen op Queen's. De elfvoudig winnaar van Roland Garros gaf aan naar zijn lichaam te moeten luisteren, wil hij fit zijn voor Wimbledon.