Murray ontbreekt mogelijk tegen Oranje in Brits Davis Cup-team

Het Britse team is in de finaleweek van de Davis Cup ingedeeld in een groep met Nederland en Kazachstan. De Britten treffen Oranje morgen in Madrid. Nederland speelt vandaag tegen Kazachstan.



Captain Smith heeft twee spelers die hoger staan op de wereldranglijst en mogelijk meer kans maken op een optreden in het enkelspel. Dan Evans is de nummer 42 van de wereld, Kyle Edmund staat 69ste. Murray klom door zijn zege in Antwerpen naar plek 126. ,,Andy gaat met sprongen vooruit, maar hij heeft nog maar net zijn comeback gemaakt. Met Dan en Kyle heb ik twee spelers van gelijk niveau.”



Murray is ook een optie voor het dubbelspel samen met zijn broer Jamie, maar ook dat is niet zeker. Jamie heeft zich voor het dubbelspel voorbereid met Neal Skupski.