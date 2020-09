Murray overleeft matchpoint en vecht zich in vijf sets langs Japanner

In de eerste set ging het aanvankelijk gelijk op. De 24-jarige Nishioka maakte weinig fouten en dat hielp hem bij 3-3 aan een break. Die gaf hij niet meer uit handen, om vervolgens in de tweede set snel weg te lopen bij de niet sterk serverende Murray, die op dat moment amper 50% van zijn eerste opslagen in het servicevak kreeg: 4-0. De Brit slaagde er nog in één break terug te pakken, maar leverde de set met 6-4 in.



Toen Nishioka in de slotfase van de derde set meerdere kansen kreeg om de mogelijk beslissende break te forceren, verzuimde hij dit te doen. Murray ging er met de tiebreak vandoor en hoopte dat zijn comeback was ingezet. Niet dat Nishioka veel slechter ging tennissen. De mondiale nummer 48 hield telkens het hoofd koel, bleef ballen terughalen en winners slaan. Murray overleefde een matchpoint en dwong een tweede tiebreak af, die hij overtuigend wist te winnen.



Na een medische time-out aangevraagd te hebben vanwege pijn aan zijn dikke teen, kon de beslissende set beginnen. Bij Nishioka nam na een break voorsprong uit handen gegeven te hebben de foutenlast toe en Murray trok de set, en zo de wedstrijd naar zich toe. Op de belangrijke punten was hij simpelweg de effectievere speler: 6-4.



Het speelde zich allemaal af in het kwart van Dominic Thiem. De als tweede geplaatste Oostenrijker tenniste tegelijkertijd tegen Jaume Munar, die na twee sets niet meer verder kon spelen en opgaf. Murray ontmoet nu eerst de winnaar van de partij tussen Thiago Monteiro en het grote Canadese talent Felix-Auger Aliassime. Ook zij stonden op de baan terwijl de Schot met Nishioka afrekende.