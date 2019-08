Murray verliest bij rentree in twee sets van Gasquet

Murray won dus niet, maar toonde bij vlagen wel goed spel en leek geen fysieke klachten te hebben. Zijn laatste wedstrijd in het enkelspel speelde Murray begin dit jaar op de Australian Open in Melbourne, waar hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld en na afloop bekende ontzettend veel pijn te hebben tijdens zijn partijen.



Een ingrijpende heupoperatie deed Murray daarna bijna doen besluiten om te stoppen met tennis. Hij bleef vechten en stond de afgelopen weken al terug op de baan in het dubbelspel, zoals op Queen’s waar de Brit direct de titel pakte. Op Wimbledon speelde hij in het gemengd dubbel samen met Serena Williams. De laatste weken dubbelde hij ook in Washington en Montreal. Murray is afgezakt naar 324e positie van de wereldranglijst.



,,Mijn prestaties in de trainingen tegen topspelers waren erg goed”, zei Murray (32) voorafgaand aan het masterstoernooi. ,,De snelste manier om terug te keren is om te trainen met de toppers en wedstrijden tegen ze te spelen. Ik verwacht niet dat ik meteen zo goed beweeg als ik deed, maar ik denk dat het wel beter kan dan dat ik nu doe. De grote spelers slaan zo hard, het kost tijd om daar weer aan te wennen.”