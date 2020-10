Murray vervangt opgestapte Djokovic in spelersraad ATP

Corona Gudde: ‘Volstrekt onbegrijpe­lijk en ongeloof­waar­dig als we niet zouden voetballen’

7:07 Voetbalbond KNVB gaat er van uit dat er ondanks de toename aan coronabesmettingen in Nederland komende week wedstrijden in het betaald voetbal zullen plaatsvinden. ,,Het zou volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig zijn als we niet zouden voetballen”, zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de voetbalbond, bij Studio Voetbal.