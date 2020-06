Muur van Geraardsbergen wel in parcours Belgisch kampioenschap

Video Enthousias­te Jans schrok van toestand FC Twente: ‘Wist niet dat het zo erg was’

18:09 ENSCHEDE - Ron Jans had het er met zijn vrouw en kinderen over had. FC Twente zou een helse klus worden, toch staat hij te popelen om aan de slag te gaan. „Ik dacht, hoe moeilijk ook: ik ga het doen.”