Na Bekkering stopt ook De Vries aan einde van seizoen

Verbeek vindt gelijkspel 'meer dan terecht' en roemt eerste helft

17:24 ENSCHEDE – Hij vond het gelijkspel tegen Sparta (1-1) 'meer dan terecht'. FC Twente-trainer Gertjan Verbeek was vooral over de eerste helft tevreden. “Houvast is dat we betere wedstrijd op de mat hebben gelegd dan Sparta, die onder ons staan”, aldus Verbeek.