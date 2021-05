Na Bertens moet ook Rus streep zetten door WTA-toernooi in Italië

Joël Drommel na afscheid: ‘De laatste was de slechtste, maar ik heb de ploeg ook vaak gered’

16 mei ENSCHEDE - Joël Drommel baalde in eerste instantie als een stekker. „Mijn laatste voor FC Twente was m’n slechtste. Maar over een paar dagen zal de trots overheersen”, aldus de doelman, die twee keer blunderde, maar FC Twente wel zag winnen met 3-2 van ADO Den Haag.