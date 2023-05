Na bewondering ook weer een beker voor Michael van Gerwen: ‘Je mag hem nooit afschrijven’

Met video Nyck de Vries vergooit kansen door slechte start in Miami: ‘Het was mijn fout’

Nyck de Vries heeft ook in de vijfde race in zijn debuutjaar in de Formule 1 geen WK-punten gepakt. De Nederlandse coureur van AlphaTauri werkte opnieuw geen foutloze race af en eindigde na een slechte start als achttiende in de Grand Prix van Miami.