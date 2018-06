Na de hel komt de tennishemel voor coach Sven Vermeulen

Bogaerts en Gregorius opnieuw bepalend in MLB

10:28 Didi Gregorius en Xander Bogaerts hebben weer een hoofdrol vertolkt in de Amerikaanse Major League. Gregorius sloeg zijn veertiende homerun voor New York Yankees in het duel met Tampa Bay Rays. Zijn rake klap in de derde inning betekende het eerste punt voor de Yankees, die de wedstrijd met 5-0 wonnen.