Na De Jong trekt ook Ziyech naar Sevilla, Veltman overweegt vertrek

Het is nog maar de vraag of Joël Veltman (27) ook daadwerkelijk aan het nieuwe seizoen begint bij Ajax. Het contract van de verdediger, die al sinds zijn negende in Amsterdam speelt, loopt nog een jaar door. De club wil de verbintenis niet verlengen. ,,Maar Ajax wil me er wel bij hebben’', aldus Veltman. ,,Ik zou graag de stap naar het buitenland maken. Er is wel interesse, maar nog niet concreet. Het zou ook kunnen dat ik bij Ajax blijf, het is nog wat onzeker. In die zin is het best een gekke situatie. Niet vervelend, maar ik heb wel andere kriebels dan anders.’’



Intussen manifesteert hij zich in de voorbereiding, die Ajax is begonnen met voornamelijk jeugdspelers, als een ervaren kracht. ,,Ik zie best wat terug van mezelf in die jonge jongens. Ze willen zich allemaal laten zien. Allemaal een Messi-pass geven ook, terwijl het soms simpel moet. Dan moet je je even laten horen.’’ (Nik Kok)