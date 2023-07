Na degradatie toch promotie voor Cyriel Dessers: oud-spits Feyenoord tekent bij Rangers FC

Dessers (28) komt over van het Italiaanse Cremonese. Met die club degradeerde hij afgelopen jaar naar de Serie B, maar de aanvallers daalt dus niet mee af naar het tweede niveau. In Italië maakte hij tien goals in 32 officiële duels.



Hij vertrek naar Italië na een uitstekend seizoen bij Feyenoord, waar hij een heldenstatus verwierf. In het seizoen 2021/2022 ontpopte hij zich tot topscorer van de Conference League. De Rotterdammers reikten tot de finale, die werd verloren van AS Roma.



Bij Rangers komt de viervoudig international van Nigeria in de aanval nog een andere voormalig eredivisionist tegen. Sam Lammers werd onlangs door de Schotten overgenomen van Atalanta Bergamo. ,,De geschiedenis van de club, de fans en het stadion zijn enorm”, vertelt Dessers op de site van zijn nieuwe club. ,,Ik heb goede gesprekken gehad met de trainer over wat hij op en buiten het veld wil en die ideeën passen bij me.”



En ook de trainer, Michael Beale, laat blijken blij te zijn met de spits. ,,Hij heeft veel ervaring in Nederland, België en Italië en in Europese competities. We zochten naar een type als hij, iemand met kwaliteiten met en zonder bal.”