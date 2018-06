Na elfde titel in Parijs is Nadal niet bezig met de 20 zeges van Federer

,,Natuurlijk wil ik er twintig hebben, net als Roger. Misschien zelfs wel meer", vertelt Nadal nadat hij in drie sets afrekende met Dominic Thiem (6-4 6-3 6-2). ,,Maar om eerlijk te zijn. Daar ben ik niet mee bezig, het is geen obsessie."

,,Laat me even genieten van deze titel", zegt de gravelspecialist. ,,Ik kan niet alleen maar denken aan meer, meer en meer. Natuurlijk heb ik een ambitie en natuurlijk heb ik een passie voor wat ik doe. Maar ik ben er nooit helemaal gek van geworden. Je kan niet gefrustreerd worden, omdat iemand meer geld heeft, of een groter huis of meer Grand Slams. Met zo'n gevoel kan je toch niet leven?"