Na farce doet wielerbond een nieuwe poging om voorzitter te kiezen

De vorige poging een opvolger aan te wijzen voor de vertrokken Marcel Wintels liep half november uit op een farce. Niet alle stemgerechtigden slaagden erin via een speciaal ingerichte server hun voorkeur kenbaar te maken. De strijd gaat tussen de door een sollicitatiecommissie voorgedragen Marc van den Tweel en de door rennersvakbond VVBW naar voren geschoven Gerry van Gerwen. Tijdens een extra congres via Teams wordt opnieuw via een online tool gestemd. Om niet weer voor verrassingen te komen, heeft de KNWU besloten de stemprocedure een dag eerder met de congresleden te testen.