Na Goretzka verlaat ook international Meyer Schalke 04

Schalke deed de 22-jarige Meyer in februari een verbeterde aanbieding. De aanvallende middenvelder zou 5,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Meyer kiest echter voor een nieuw avontuur. ,,We gaan professioneel met de situatie om. Van beide kanten zal er geen slecht woord worden gesproken'', aldus Christian Heidel, technisch directeur van Schalke, dat drie wedstrijden voor het einde van de competitie op de tweede plaats staat in de Bundesliga en nagenoeg zeker is van deelname aan de groepsfase van de Champions League komend seizoen.