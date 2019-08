Na Hogenkamp pakt ook Rus titel op ITF-toernooi

In navolging van tennisster Richèl Hogenkamp heeft ook Arantxa Rus een ITF-toernooi op haar naam geschreven. De 28-jarige Nederlandse zegevierde op de gravelbaan in het Italiaanse Cordenons.

De als eerste geplaatste Rus versloeg de Sloveense Nika Radisic in drie sets: 4-6, 6-4, 6-1. Voor Rus was het haar negentiende ITF-titel in totaal en haar vijfde in dit jaar.

Hogenkamp pakte de titel in het Belgische Koksijde. In de finale was ze met 4-6 6-1 6-4 te sterk voor de Française Oceane Dodin, twee jaar geleden nog de nummer 46 van de wereld.

Voor Hogenkamp, afgezakt naar plek 213 op de wereldranglijst, is het pas de eerste titel van het jaar. In 2013, 2016 en 2018 was ze ook al de sterkste in Koksijde.