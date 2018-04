Na Juventus krijgt ook Napoli eigen serie op Netflix

Eerder dit jaar verscheen er al een driedelige serie over Juventus ( First Team: Juventus ) op Netflix, die met wisselende recensies werd ontvangen. De documentaire van Juventus ging vooral over het werk van de eerste selectie, waar de documentaire over Napoli dieper ingaat op de cultuur en geschiedenis van de club. Verder komt ook de passie van de hondstrouwe fans ruim aan bod.

De afleveringen gaan over de fans van Napoli, de eerste landstitel in de clubhistorie (in 1987 met Diego Maradona) en over het karakter van de Napolitanen. Er zal echter ook een losse aflevering komen over de Slowaakse aanvoerder Marek Hamšík, die met 119 goals in 490 wedstrijden voor Napoli de clubtopscorer is van de Partenopei. De documentaire komt in zijn geheel online op 31 mei op Netflix. Tot die tijd zijn via Dugout de afleveringen iedere week al te volgen.