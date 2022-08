Na misdragingen in Oostenrijk zet België zich schrap voor invasie ‘dolle’ Nederlandse F1-hooligans

Er zijn maatregelen getroffen om een tweede Spielberg te voorkomen. Zo wordt het alcoholgebruik beteugeld. Bij de ingang wordt gecontroleerd op alcohol. Op het circuit zelf kan je wel bier kopen. Ook rookbommen zijn verboden. Dat laatste is ook op verzoek van de Formule 1, want sommige coureurs zagen in Spielberg geen hand voor ogen. En er is extra politie op de been. ,,Nieuw dit jaar is dat er politie te paard is om een oogje in het zeil te houden. Dat maakt altijd wat meer indruk, hé", zegt woordvoerster Maxine Van Molecot tegen Het Laatste Nieuws.